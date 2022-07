Bianca Atzei racconta "Veronica": «La mia voglia di essere tutto»

Giovedì 21 Luglio 2022, 13:34

Si intitola Veronica il nuovo album di Bianca Atzei, uscito venerdì 29 aprile. Il nome di battesimo non è un caso, perché l'artista - in questo progetto ricco di duetti - ha deciso di mettersi a nudo e di rivelare la sua parte più umana, più nascosta. «Niente è a caso in questo album. - ci dice Bianca - Chanel apre la tracklist perché è stata la primissima scelta. È uno dei miei brani preferiti. È stato scritto dai Legno e quando l’ho sentito è stato un colpo allo stomaco. Mi son detta che non poteva non essere la prima canzone dell’album. Mi piacciono queste sonorità forti, il loro modo di scrivere diretto e leggero. Arrivano sempre in modo molto diretto».

LEGGI ANCHE: Psy torna con il nuovo singolo ‘That That’ e duetta con SUGA dei BTS