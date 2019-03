Belen, Cecilia è scettica su Stefano De Martino: «Non credo nei ritorni di fiamma»

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme? Sebbene i due protagonisti della love story non abbiano fatto parola sui rumors insistenti, le foto di loro due insieme, abbracciati e in teneri atteggiamenti familiari, aumentano di settimana in settimana. Cecilia Rodriguez, sorella della showgirl, ha raccontato cosa sta succedendo un un'intervista a Nuovo Tv. La più piccola della famiglia, che da qualche tempo sta vivendo una relazione con Ignazio Moser, si augura una felicità familiare, soprattutto per il bene del suo nipotino Santiago: «se Belen è felice, io lo sono per lei. E poi Stefano è il papà di Santiago. Nel caso la famiglia potesse riunirsi, sarei contenta. Basta che non facciano scelte avventate… Se vogliono tornare insieme perché hanno bisogno l’uno dell’altra e lo fanno anche per il bene del loro figlioletto, io non posso far altro che appoggiarli».

La felicità della sorella viene prima di tutto, anche se Cecilia chiarisce di non credere ai ritorni di fiamma: «È come quando si rompe un bicchiere, puoi provare a rimettere insieme i pezzi ma non sarà mai come prima». Poi Cecu parla anche del fratellino Jeremias, recentemente reduce dall'esperienza in Honduras a L'Isola dei famosi. Nel reality pare aver trovato l'amore con Soleil, ma la sorellina minore non sembra apprezzare troppo: «Penso che abbia pagato per la sua vicinanza a Soleil Sorge, che non è molto amata dagli spettatori. Ma Jeremias è un uomo protettivo: visto che il gruppo era contro la ragazza, ha preferito prendersi cura di lei piuttosto che restare all’Isola», poi chiarisce: «Lei non la conosco, ma sicuramente dalla tv traspare una personalità molto forte. E poi deve piacere a mio fratello, non certo a me».

