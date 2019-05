Belen, la verità di Stefano De Martino: «Separarci un fallimento, mi ha aiutato Santiago»

«La separazione da Belen è stata un fallimento, non sapevo cosa sarebbe avvenuto, non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare la serenità”. Pensieri e parole di Stefano De Martino in un'intervista a I’M Magazine. Dopo aver messo fine alla sua relazione con il pilota MotoGP Andrea Iannone, Belen è tornata insieme al suo ex marito. Il periodo della separazione non è stato facile per Stefano De Martino, accostato a diverse donne ma che ha ammesso solo una liaison col Gilda D’Ambrosio.

A giovarne è stato il rapporto personale col figlio Santiago: “Mi ha aiutato molto la separazione. Poi io e Belen abbiamo sempre avuto una regola: che non avremmo mai delegato Santiago alle tate e questo va molto a vantaggio del rapporto padre e figlio”. Diventato conduttore, è felice di poter condividere la sua soddisfazioni con le persone che ama: “Gli obiettivi professionali sono importanti, ma hanno valore solo se posso condividerli con le persone che amo”.

