Stefano De Martino e Belen Rodriguez: «Di nuovo insieme? Nessun motivo per nasconderlo»

“Quello con Belen rapporto che continuerò a portare avanti per il bene di nostro figlio”, da tempo si parla di un possibile ritorno di fiamma fra Stefano De Martino e l’ex moglie, e mamma del figlio Santiago, Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha messo fine alla sua relazione col pilota di moto gp Andrea Iannone e da allora le sono stati attribuiti diversi flirt, tutti regolarmente smentiti, mentre il riavvicinamento con De Martino è testimoniato anche dalla sua partecipazione (segreta) alla festa di Veronica Cozzani, mamma di Belen.

Belen e Stefano De Martino sempre più vicini: lui si nasconde alla festa della famiglia

Il gossip attorno alla coppia è insistente e sembra che Stefano non lo gradisca: “Per me è una non notizia. Mi spiego - ha fatto sapere a "Vero" - io e lei siamo sempre stati in buoni rapporti. Magari, chi ha vissuto una separazione in modo diverso da noi fatica a comprendere. Ma per noi è così. Se ci fosse dell’altro, se io e Belen stessimo ancora insieme, non avremmo nessun motivo per nasconderlo”.



Per ora in comune hanno i programmi comici con Belen a Colorado e lui alla conduzione di “Made i sud”: “Programmi che regalano risate al pubblico. La cosa di cui si ha più bisogno”.

