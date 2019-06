Stefano De Martino e Belen, giochi al parco con il figlio Santiago dopo le polemiche

Da quando dono tornati insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono inseparabili tanto sul palco, visto il doppio impegno televisivo di coppia con polemiche annesse, quanto nella vita di tutti i giorni. Ora Stefano è fuori per lavoro, come ha fatto sapere la showgirl su Instagram, ma prima della partenza hanno trascorso tutti i momenti liberi assieme, naturalmente accompagnati dal piccolo Santiago.

Giulia De Lellis e Iannone, quell'invito galeotto al Mugello: ecco com'è nato l'amore

“Chi” li ha sorpresi durante una divertente giornata in un parco di Milano mentre giocano, dopo essersi scambiati teneri baci, sulle giostre assieme al piccolo. Insomma un po’ di svago, Ibiza compresa, prima degli impegni che li vedranno impegnati con La notte della Taranta e Castrocaro.

Proprio per il Concertone salentino ci sono state parecchie polemiche per la loro partecipazione, ma poi la stessa Fondazione che si occupa dell’evento ha fatto sapere che la coppa non sarà sul palco, ma solo nel backstage per intervistare i cantanti.

Ultimo aggiornamento: 15 Giugno, 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA