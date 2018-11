Belen Rodriguez e Andrea Iannone di nuovo insieme: serata in famiglia per il compleanno di Jeremias

Prove di riavvicinamento fra Belen Rodriguez e Andrea Iannonone. Il pilota di MotoGP ed ex della showgirl infatti è stato fotografato proprio insieme all’ex mentre partecipava al compleanno di Jeremias Rodriguez, già ex gieffino e fratello di Belen. Dalla loro separazione per Belen sono arrivati gli “spasimanti” che il gossip le ha affiancato, partendo da Mirco Levati, passando per Giuseppe Giuffrida, ex della Buccino, per arrivare all’ultima ipotetica fiamma, il cestista Bruno Cerella.

Belen e Andrea Iannone, è di nuovo amore? L'indizio della fedina d'oro





Nessuna love story è confermata, ma la certezza è che Belen vede di nuovo l’ex. “Diva e donna” li ha sopresi insieme durante la serata di festa, accompagnato dal piccolo Santiago e dal clan Rodriguez. Jeremias, che ha spento 30 candeline, è molto legato ad Andrea di cui è sempre stato grande amico e sembra che sia proprio lui a fungere da cupido e spingere per un ritorno di fiamma.

Ultimo aggiornamento: 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA