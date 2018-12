Belen e lo scatto in lingerie, i fan notano un particolare: «Guardate le braccia e il ventre...»

Belen torna a stregare i fan con uno scatto in lingerie che non lascia spazio all'immaginazione. La showgirl argentina ha postato su Instagram una foto bollente. Nell'immagine l'ex signora De Martino appare in tutta la sua bellezza, strizzata in un mini completino nero di pizzo.

Neanche a dirlo, lo scatto fa il giro del web. Ma alcuni follower avrebbero notato un dettaglio. «Usalo photoshop qualche volta». Le scrive un utente. Fa eco un altro: «È tutto computer, sembra un cartone animato». E ancora: «Tutte siamo belle quando siamo rifatte». E infine, c'è chi ci va giù in maniera pesante: «Super photoshop. Guardate il ventre e le braccia, fa schifo da quanto è finta».

Ma i sostenitori di Belen fanno notare come quello sia uno scatto di una campagna pubblicitaria ed «è normale che sia un po' ritoccato». E voi da che parte state?

Ultimo aggiornamento: 23:25

