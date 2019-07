Belen mostra un lato B da urlo su Instagram e Monica Somma commenta: «Noi altre, mute»

Belen e la foto con il lato B da urlo. Arrivano anche i commenti delle colleghe: «E noi mute...». La showgirl argentina si trova in vacanza a Ibiza con il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago. Vacanza che documenta passo passo con video e foto romantiche. L'ultimo scatto però ha fatto sussultare i fan. Nell'immagine, Belen è in barca, sdraiata di schiena. Il lato B è esplosivo e lei cinguetta maliziosa: «Singue todo bien - prosegue tutto bene». In pochi minuti piovono commenti. Anche da parte delle colleghe. L'ironica conduttrice Monica Somma scrive: «E noi altre... Mute». Anche Milca Gili, influencer e amica della showgirl argentina, lascia un messaggio: «Mi manchi». In poche ore, la foto ha fatto il giro del web sfiorando i 350mila like. Belen colpisce ancora.

