Belen Rodriguez incinta? Stefano De Martino smentisce, ma su Instagram spunta il messaggio sospetto

Belen Rodriguez è incinta? Sono arrivate a più riprese le smentite di Stefano De Martino, marito della bella argentina, che proprio qualche giorno fa ha chiarito che Belencita non starebbe aspettando un bimbo, pur confessando che a tal riguardo ci sono lavori in corso.

Belen Rodriguez incinta? Ecco la risposta di Stefano De Martino

I due sarebbero dunque intenzionati a diventare genitori una seconda volta, ma se Stefano parla ancora di ipotesi Belen lancia messaggi contrastanti. Proprio a ridosso della smentita del maritino Belu ha postato su Facebook la foto di un cielo azzurro con la didascalia "Aspettando" seguita da un cuore azzurro. Ora è pur vero che si può aspettare qualunque cosa, ma moltissimi followers ci hanno letto un messaggio legato appunto a una gravidanza.



Secondo i fan della coppia con questo messaggio Belen ha voluto comunicare tra le righe che sono in attesa di un secondo bambino e stando al colore del cuoricino potrebbe essere un altro maschietto. Fratellino in arrivo per Santiago? Sebbene ci sia un po' di mistero su questa gravidanza, vera o presunta, di sicuro tra qualche mese tutto verrà alla luce. Basta aspettare, come dice anche la Rodriguez.



Ultimo aggiornamento: 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA