Barbara d'Urso, shopping a Milano con l'amica dopo il successo in prima serata Mediaset

Un po’ di relax lontano dai set televisivi per Barbara d’Urso. La conduttrice infatti è impegnatissima sul piccolo schermo dove ieri sera ha esordito in prima serata con “Live - Non è la d'Urso", a cui si aggiungono Pomeriggio Cinque, Domenica Live e la fiction Dottoressa Giò oltre al previsto GF16 che dovrebbe partire l’8 aprile. In un momento di pace Barbara ha scelto di fare shopping assieme a un’amica ed è stata sorpresa da “Nuovo” mentre passeggia per le boutique del centro di Milano. Ad attrarre la sua attenzione un negozio di scarpe dove la conduttrice entra e trascorre molto tempo, indecisa se acquistare stivali o sandali.

Nella puntata di ieri sera di “Live - Non è la d'Urso” Fabrizio Corona ha chiesto scusa alla conduttrice per via di alcune foto pubblicate dall’ex re dei paparazzi che vedevano il figlio Emanuele con una sigaretta in mano, facendola passare per uno spinello: “Il perdono va dato sempre ha risposto Barbara - in questo caso io ho accettato le tue scuse, non so se lo farà mio figlio. L’importante è che tu l’abbia fatto pubblicamente”.

