Balotelli ed Elodie si sono fidanzati: «Fanno coppia fissa, sono innamoratissimi»

Mario Balotelli ed Elodie si sono fidanzati. «La cantante e il calciatore fanno coppia fissa da un po’, ma solo ora escono allo scoperto» rivela in anteprima "Oggi", in edicola a partire da giovedì prossimo. Il sito del settimanale si sbilancia, svelando ulteriori dettagli sulla nascita di questa nuova coppia vip: «Chi li frequenta dice che sono persi l’uno nell’altra. Innamoratissimi, come due piccioncini. E dicono anche che sia stato lei a sedurlo con le sue curve da (ex) modella».

Balotelli come Totti: segna, si fa un selfie in diretta e lo posta su Instagram

Balotelli, che attualmente gioca in Francia, al Marsiglia, avrebbe conosciuto Elodie a Milano. Il capoluogo lombardo avrebbe fatto da cornice a questo nuovo amore, destinato - a quanto pare - a durare molto più di una semplice avventura. «Si frequentano ormai assiduamente» ha scritto infatti il settimanale "Oggi", che promette di svelare maggiori dettagli nell'edizione cartacea.



© RIPRODUZIONE RISERVATA