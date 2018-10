Andrea Iannone, nuovo amore dopo Belen Rodriguez? Paparazzato con una ragazza misteriosa

Andrea Iannone e Belen Rodriguez di sono lasciati (sembra) definitivamente, come riportato da Leggo.it, dopo un lungo tira e molla con classico “periodo di pausa” annesso. Nonostante i vari tentativi, fra cui le vacanze estive nelle stesso luogo ma in case separate, i due si sono detti addio e ora Iannone si fa sorprendere abbracciato a una misteriosa ragazza.

Mentre Belen infatti è stata fotografata prima con Mirco Levati e poi con Gabriele Giuffrida, Iannone è stato paparazzato da “Chi”, in edicola domani, mentre è comodamente seduto in un locale di Milano in compagnia di una ragazza mora, che abbraccia romanticamente.

Nonostante sembra che ci sia del tenero in realtà fra i due, spiega la rivista, non c’è nessun tipo di coinvolgimento sentimentale dato la ragazza, di nome Dayana è la fidanzata di uno dei migliori amici di Iannone, tra l’altro presente nel locale.

Iannone comunque non dimentica la ex, dato che ultimamente l’ha difesa su Instagram dai continui pettegolezzi e scoop su di lei ricordando che si sta sempre parlando di una mamma...

