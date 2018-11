Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sposano: le nozze a giugno 2019

Fiori d'arancio in vista per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Secondo Chi, che li ha intercettati in un negozio dove l'allenatore della Juventus ha regalato alla fidanzata un orologio, la data delle nozze sarebbe già fissata per giugno 2019. E i preparativi fervono: sarebbero già pronte le partecipazioni e la lista degli invitati. Tra i due, insomma è amore come testimoniano le foto che li vedono passeggiare abbracciati e sempre più complici.

