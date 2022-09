Ambra Angiolini, nuovo amore dopo Max Allegri? La notte di fuoco con l'attore Francesco Scianna

Ambra Angiolini ha una nuova relazione dopo Max Allegri? La risposta è "sì" a giudicaredagli scatti affettuosi rubati qualche sera fa a Roma. Con chi? E qui, viene la seconda notiziea. Con un attore che ricorda un po' il suo ex. Non Massimiliano Allegri, ma il cantante Francesco Renga: guardate i capelli. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto paparazzate di Ambra e Francesco, Scianna. Erano seduti a un tavolino di un bar e le foto sono eloquenti: lui le tocca la coscia, sembrano molto affiatati e divertiti. In uno scatto si vede anche un abbraccio romantico e appassionato.

Potrebbe essere amore tra i due? Sì. Come si sono conosciuti? I due, entrambi attori, si sono conosciuti nel 2016. Hanno lavorato insieme in uno spettacolo teatrale "Tradimenti" per la regia di Michele Placido.

Ora, a distanza di ben sei anni, i due vengono paparazzati in atteggiamenti dolci, intimi. Da coppia.

Le precedenti relazioni

Ambra ha due figli con Francesco Renga. La storia è finita e ha lasciato strascichi dolorosi importanti perché Angiolini una volta ha detto di considerare la rottura con il cantante "un fallimento". Si poteva evitare la rottura? Questo intendeva? Le sofferenze sono state poi superate perché Ambra ha intrecciato una relazione di quattro anni con l'allenatore Max Allegri. Anche queata volta è andata male: la coppia ha rotto poco dopo aver cominciato la convivenza. Motivo? Pare che ci fossero scappatelle e incomprensioni dovute appunto a terze persone.

Francesco Scianna è stato fidanzato con Francesca Chillemi e poi con l'attrice Matilde Gioli. Gli è stato attribuito anche un flirt con Margaret Madè ai tempi del film "Baaria".

