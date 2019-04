Alessandro Borghi di nuovo single? Gli indizi social parlano chiaro

Le voci si rincorrono già da un po', ma la conferma ufficiale non è mai arrivata. Eppure sembrano non esserci più dubbi: Alessandro Borghi è tornato single, almeno a giudicare dall'attività social sua e dell'ex fidanzata Roberta Pitrone. Entrambi sono molto attivi su Instagram, ma già da diversi mesi nessuno dei due condivide contenuti in cui appaiono insieme. L'ultima volta risale al 25 gennaio, quando Roberta Pitrone ha pubblicato una foto di lui sul set del film "L'Ultimo Re".

David di Donatello 2019, trionfa 'Dogman'. Premio a Borghi: "E' per Cucchi"

Successivamente è uscita la seconda stagione di Suburra, di cui Borghi è protagonista assoluto, ma la Pitrone non ha mai commentato la cosa. E poi c'è stato il David di Donatello, in cui Borghi - premiato come miglior attore protagonista - non era accompagnato dalla ragazza, che non è stata nemmeno menzionata nei ringraziamenti. Nel corso di quel discorso, l'attore ha raccontato di aver molto sofferto durante le riprese di "Sulla mia pelle" e che «a pagarne le spese» sono state soprattutto le persone a lui vicine. In ogni caso Roberta Pitrone - fino a pochi mesi fa - era solita pubblicare diverse stories e post in compagnia del suo ragazzo, attività del tutto cessata da qualche tempo a questa parte.



Alessandro Borghi e Roberta Pitrone si sono lasciati? I ben informati lo danno per certo, ma nessuno dei due ha mai commentato ufficialmente la cosa. L'unica certezza, per ora, arriva dai social, dove i contatti fra i due sono praticamente troncati di netti da quasi tre mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA