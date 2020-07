A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta una foto di Alba Parietti, finita su Novella 2000, sancì la fine del matrimonio con l'attore Franco Oppini, lasciato per il filosofo Stefano Bonaga. «Lo ricordo ancora con dolore - racconta lei - perché non fu una storia costruita a tavolino. Non si lasciano i mariti a caso».

Che pensa della confessione di Jada Pinkett Smith?

«Che volendo salvare il matrimonio hanno preso il toro per le corna. Il problema è che il mondo è pieno di gente come quel ragazzino, che cerca un appiglio per avere un momento di gloria. Bisogna stare attenti a chi ci si mette in casa»

C'è un business delle corna?

«Non so se esista, ma con me non ci ha mai provato nessuno. Anzi, ho sempre avuto storie con uomini ben felici di evitare il gossip. Io preferisco sempre il silenzio: mai dare soddisfazione a chi ti vuol male».

Ma il gossip non porta popolarità?

«Dipende. Secondo me paghi sempre un prezzo troppo alto. Io sono stata protagonista di gossip solo quando ho voluto, come con Christopher Lambert. Ma tante mie colleghe che preferirebbero mettere la testa nella sabbia, anziché discutere pubblicamente della fine delle loro storie».

Si riferisce al triangolo Belen De Martino Marcuzzi?

«Dico solo che le vite dei personaggi tv sono vere. Quando il dolore diventa reale a nessuno piace esibirlo»

Tradimento in pubblico: ci guadagna più la vittima o il carnefice?

«Qualsiasi sia il business, il tradito paga sempre un prezzo insopportabile».

Un tradimento pubblico ben gestito?

«Il capolavoro lo ha fatto Lady Diana. Una maestra per come ha gestito la storia con il marito Carlo. Non a caso era una principessa».

Perché in Italia vi tradite più in tv che al cinema?

«Perché da noi gli attori di cinema sono meno esposti. I personaggi televisivi hanno un privato che non è mai privato»

