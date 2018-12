Loredana Lecciso: «Natale? Sto con Al Bano. Se ci fosse Romina sarebbe la benvenuta»

Ultimo aggiornamento: 21 Dicembre, 00:28

“Al Bano e Romina la coppia dell'anno secondo il settimanale 'Oggi'? Assolutamente sì, sono una coppia artisticamente bellissima che io ho sostenuto sin dalla mia infanzia: mio padre mi faceva ascoltare sia Beethoven sia la loro musica leggera...”.Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Loredana Lecciso ha commentato l'ultima copertina di 'Oggi', che dedica la prima pagina alla storica coppia. Passerà il Natale insieme ad Albano? “Con i miei due figli ed Al Bano, a Cellino San Marco”. Solo in quattro? “Si”. Romina non ci sarà allora. “Semmai dovesse esserci sarebbe la benvenuta”. Al Bano ha detto che sarebbe un miracolo lei e Romina festeggiassero il Natale con lui. “Sarebbe molto bello, anche se la vedo abbastanza complicata”. Per quale motivo 'complicata'? “Scherzo scherzo, perché no? Poi il giorno di Natale...” Lei e Al Bano però non state più insieme, anche se passerete il Natale insieme. “Certo, ovvio”. Farebbe il regalo di Natale anche a Romina Power? “Dipende. Se lei dovesse farlo a me, perché no? Ricambierei la gentilezza”.