Adam Levine ha mentito? Altre tre donne si fanno avanti e lo accusano di infedeltà

Adam Levine, che subito dopo le prime illazioni aveva negato qualsiasi frequentazione ammettendo però l'esistenza di alcuni messaggi piccanti scambiati con Sumner Stroh (la instagram model che ieri ha dichiarato aver avuto una frequentazione con il cantante per circa un anno nel 2020), pare non aver detto tutta la verità.

Adam Levine dei Maroon 5 ha tradito la moglie? L'amante pubblica i messaggi e lui ammette: «Non lo farò mai più»

Nella giornata di ieri altre tre donne (Alyson Rose, Maryka e Alana Zable) si sono fatte avanti pubblicando sulle proprie pagine instagram stralci di conversazioni avute con il leader dei Maroon 5.

Il video delle conversazioni con Maryka

L'instagram model Maryka ha pubblicato un video dove fa vedere parti di conversazioni con Adam Levine, mostrando come il cantante si sentisse a suo agio nel mandarle video privati in cui dice «Sono stupido» dopo averle suggerito di «distrarsi facendo l'amore» con lui. La conversazione, iniziata apparentemente senza secondi fini, pare poi sfociare in ambito sessuale attraverso anche scambi di foto.

Le rivelazioni di Alana Zalbe

Alana Zalbe invece è testimone di una storia leggermente più delicata. La donna racconta di essere stata la sua istruttrice di yoga dal 2007 al 2010 e che in quel periodo ha ricevuto messaggi inappropriati senza alcun precedente."Voglio passare il resto della giornata con te nuda" scriveva il cantante, causando una lite tra Alana e il suo fidanzato dell'epoca che arrivò a spezzarle il polso. «Ho cercato di avere delle spiegazioni ad Adam» scrive Alana su una storia instagram «Gli ho chiesto se quel messaggio fosse stato per la sua fidanzata Becky, ma non mi ha mai risposto. Successivamente gli raccontai cosa aveva causato il suo messaggio e lui dopo avermi ignorata, senza chiedere scusa, mi allontano dal tour e cancellò dalla sua vita».

Thank you @ArchDigest!



Photographer: @wabranowicz

Design: Clements Design

Interior styling: Amy Chin

Fashion styling (portraits): Dani Michelle (for Behati) & Matthew Goldman (for Adam)

Writer: Mayer Rushttps://t.co/hStD00T3KK pic.twitter.com/YIjmozphBc — Adam Levine (@adamlevine) August 4, 2021

Alyson Rose: «C'è stato molto altro»

Nei messaggi condivisi direttamente su Tiktok da Alyson Rose, Adam Levine, oltre a complimentarsi per la sua bellezza, le fa presente come effettivamente lui non dovrebbe chattare con lei. La ragazza al momento si rifiuta di condividere altro perchè dichiara di non si sentirsi a proprio agio nel farlo. «C'è stato molto altro che non sto condividendo, ma non voglio. Erano sicuramente conversazioni non appropriate».

Tutti questi messaggi sembrano risalire a Luglio di quest anno, nonostante il contesto non sia chiaro, proprio attorno all'ottavo anniversario di matrimonio di Adam Levine e della moglie incinta Behati Prinsloo. In una delle conversazioni avuta con Maryka, la quale gli chiede se non fosse sposato infatti lui risponde con un semplice «Sì ma è complicato» sviando poi il discorso su quanto apprezzasse il corpo della giovane donna. Elemento in comune con i messaggi scambiati con Sumner Stroeh il fatto di parlare apertamente della moglie incinta e di come voglia chiamare il figlio, ossia con i nomi delle due ragazze.