Venerdì 5 Agosto 2022, 20:08

È guerra fredda tra Victoria Beckham e la sua nuova nuora, Nicola Peltz. Dopo le prime scintille, emerse alla vigilia del matrimonio da favola lo scorso aprile a Palm Beach del primogenito di David Beckham, Brooklyn, 23 anni, con l’ereditiera, 27 anni, ora tra suocera e nuora è un continuo scambio di colpi bassi, alimentati dalla gelosia.

L’ex Spice Girls

Una tensione che avrebbe contagiato entrambe le famiglie. E Victoria avrebbe paura di perdere il figlio Brooklyn a causa di queste divergenze. È Page Six a lanciare l’indiscrezione: l’ex Spice Girls 48enne – ribattezzata Ice Girl – e l’attrice, figlia della ex-modella Claudia Heffner e del miliardario newyorkese Nelson Peltz, presidente non esecutivo del Madison Square Garden, che ha un patrimonio stimato da Forbes di 1,6 miliardi di dollari – sono ormai arrivate ai ferri corti.

Ad alimentare le fiamme un post di Brooklyn: il primogenito ha rilanciato sui social la copertina del magazine britannico Tatler che ha incoronato la moglie Nicola con il titolo di “The New Mrs. Beckham”. Un reato di lesa maestà difficile da perdonare. Ma le prime avvisaglie risalgono all’organizzazione delle nozze sfarzose ed esclusive nella casa dell’attrice. Peltz non voleva che l’ingombrante futura suocera «avesse la benché minima parte nei preparativi», con il fondato timore forse che le rubasse la scena nel giorno più bello.

Vacanze in Francia

In particolare a far storcere il naso all’attrice è stata l’attenzione riservata alla spice girl dalle riviste di gossip nel giorno del suo matrimonio. Giustamente la sposina avrebbe voluto avere tutti gli occhi puntati su di sé. Sta di fatto che tra loro la comunicazione era ed è ridotta al minimo. Il Daily Mirror aggiunge benzina sul fuoco: “Il tavolo principale era affollato di Peltz e mentre i Beckham erano in minoranza”. E subito dopo la coppia non è andata in vacanza con i Beckham in Croazia ma in Francia con i genitori di Nicola. Un brutto colpo per Victoria: orgogliosa della sua famiglia molto unita, non gradisca vedere suo figlio modello così legato ai suoceri.

Bates Motel

D’altro canto non si esclude che la Peltz - apparsa nella serie drammatica di A&E “Bates Motel” e in “Transformers: Age of Extinction” - possa soffrire di un po’ di gelosia per la fama mondiale della mamma del suo uomo. Un «dramma meschino non-stop» conclude Page Six, che starebbe piano piano allontanando lo stesso Brooklyn dalla sua famiglia, con cui in effetti ora si vede e si sente poco, dopo il trasferimento a Miami.