Star Wars e le novità Lego con tre new entry per gli appassionati

Il Gruppo Lego ha rivelato tre nuovi set Lego Star Wars per i costruttori adulti, ricreando alcuni dei design più iconici della galassia di Star Wars. I nuovi set presenteranno due incredibili aggiunte alla collezione di caschi Lego Star Wars, rivelata per la prima volta lo scorso anno: un busto ispirato a Darth Vader e uno con le sembianze del fedele Scout Trooper. Inoltre, il nuovo straordinario modello in onore dell’imponente Imperial Probe Droid completa il trio.

Grazie a questi set pensati per gli adulti e per i costruttori Lego esperti con la passione per il mondo di Star Wars, i fan possono ora rendere omaggio all’Oscuro Signore dei Sith affrontando queste nuove sfide di costruzione. Lego Star Wars, Darth Vader, Helmet – fa cogliere il fascino sinistro dell’icona di Star Wars, nonchè cattivo supremo, con questo modello da 834 pezzi. Il set offre un’esperienza di costruzione coinvolgente, e l’elmo finito diventa un impressionante pezzo da esposizione.



C'è poi Lego Star Wars Scout Trooper Helmet , il casco da 471 pezzi che è stato creato come omaggio alle capacità di ricognizione e infiltrazione degli Scout Troopers. Infine, Lego Star Wars Imperial Probe Droid dove i costruttori adulti possono ricreare le scene di Star Wars: l’impero colpisce ancora sul pianeta di ghiaccio. Il modello da 683 pezzi è dotato di un’asta trasparente per “sospendere” il droide sulla costruibile scena innevata.



Jens Kronvold Frederiksen, Creative Director, Lego Star Wars, afferma: «Alcuni dei nostri personaggi preferiti di Star Wars rappresentano le presenze più profonde e intimidatorie del grande schermo, nonostante non si possano vedere le loro espressioni facciali. Nel ricreare i sinistri caschi di Darth Vader e dello Scout Trooper, era importante catturare i dettagli e le caratteristiche essenziali che le persone di tutto il mondo sicuramente riconosceranno, anche quelle che non hanno troppa familiarità con la galassia di Star Wars. Penso che tutti e tre i set da esposizione siano estremamente belli e spero che i fan si divertano a costruirli, e siano entusiasti di esporli una volta completati».

Gli appassionati potranno godersi un po’ di tempo per rilassarsi, mentre affrontano queste complesse sfide creative, ricreando ogni autentico dettaglio in puro stile Lego. Una volta terminata la costruzione, i modelli potranno essere esposti con una targa su misura che darà il tocco finale e li renderà ornamento da scrivania o centrotavola per i fan di Star Wars.

