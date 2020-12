Cyberpunk mania: esce oggi l'atteso videogioco di realtà immersiva che disorienta e ingabbia il giocatore

Cyberpunk 2077 è da oggi, giovedì 10 dicembre 2020, finalmente una realtà. Dopo ben otto anni di sviluppo, il nuovo videogame firmato dai polacchi Cd Projekt Red, gli stessi della amata trilogia di The Witcher, è sugli scaffali fisici e digitali.

Cyberpunk è un universo parallelo distopico, complesso e in movimento, ricco di rimandi letterari, cinematografici, musicali e dal campo dei fumetti. Il videogame crea un mondo a sè stante, che separa il gamer dalla realtà, immergendolo in un futuro non troppo lontano.

In questo universo parallelo e imprevedibile, ora disponibile sui PC e sulle console PlayStation 4 e Xbox One di tutto il mondo, le esperienze sono caratterizzate da un iper potenza dei sensi: la sensazione del giocatore è quella di essere immerso in un universo talmente grande da creare disorientamento e annichilimento.

L'avventura di V, definito come «un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l'immortalità» è una vera odissea. E la fatica del giocatore è quella di trovare se stesso all'interno del gioco. Altro elemento unico del game è Night City «una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche», così definita dagli stessi sviluppatori, che fa da ambientazione alle distopiche avventure.

La Cyberpunk 2077 mania è in realtà cominciata da anni, vale a dire dal sua prima pubblicazione nel 2013. Dopo questo, il fatto che non si siano avute ulteriori nformazioni per anni, ha alimentato l'attesa dei gamers e sviluppato un culto ancora prima dell'uscita di oggi.

Cyberpunk 2077 è stato definito «il manifesto del gaming contemporaneo» perchè raccoglitore di scenari e senzazioni di un futuro mai stato così contemporaneo.

