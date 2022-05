Zio Peppuccio, 11 anni fa la scomparsa: domenica il ricordo

In occasione del 78° anniversario della Liberazione e della XXIX edizione "Passaggio della guerra a Coreno e rievocazione storica Linea Gustav" ci sarà anche la partecipazione di Penelope Lazio odv, associazione composta dai familiari e amici delle persone scomparse che ricorderà Zio Peppuccio scomparso il 15 maggio 2011.

Recentemente la famiglia Ruggiero, tramite il figlio Tonino, è tornata a chiedere nuove indagini, è in corso la raccolta di nuovi elementi per la riapertura del caso.

Questo il programma di domenica: ore 8,30 Dopo la Cerimonia al Monumento dei Caduti di tutte le guerre alla Villa Comunale, dove Penelope Lazio odv parteciperà alla Marcia della Pace, da Coreno al Monumento di Marinaranne;

ore 11.45 il Vice Presidente Rocco Micale dell'associazione Penelope Lazio odv e il consigliere Avv.Emanuela Di Marco terranno un breve ricordo di Zio Peppuccio; ore 16.00 In piazza Umberto I, l'Associazione Penelope Lazio odv allestirà un gazebo per illustrare la sua ragione d'essere e l'impegno per tutti gli scomparsi del Lazio; ore 18.30 nella chiesa di Santa Margherita V.M. il parroco Don Andrea Zdanuk celebrerà una Santa Messa di intercessione in ricordo di Zio Peppuccio a 11 anni dalla scomparsa.