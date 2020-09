Zig zag sulle corsie dell'autostrada, denunciato un camionista: era ubriaco

Gli agenti della Polizia Stradale di hanno denunciato in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche il conducente di un autoarticolato. L’autotrasportatore ha percorso un lungo tratto dell’autostrada A/1 zigzagando pericolosamente tra le corsie fino a quando gli agenti non sono riusciti a fermarlo ed a constatare che lo stesso risultava in evidente stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 2,7l0 g/l.

Altre pattuglie, nell’ambito della attività di controllo stradale, hanno sanzionato altri conducenti di mezzi pesanti per violazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose e di carichi eccezionali, per l’inosservanza delle prescrizioni dell’ente proprietario della strada.

In tutti i casi si è proceduto oltre che al ritiro della patente e della carta di circolazione, anche al fermo dei mezzi.

