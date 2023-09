Mercoledì 20 Settembre 2023, 06:53

A quasi quattro mesi dall'efferato delitto , avvenuto il 27 maggio scorso in via Pascoli a Cassino, sono stati fissati i funerali di Yirelis Pena Santana 34enne di origini dominicane. L'ultimo saluto alla donna ci sarà sabato, 23 settembre, alle ore 10 nella chiesa di Sant'Antonio a Cassino. La comunicazione, da parte dell'agenzia funebre incaricata di redigere la documentazione ed occuparsi del rito, è arrivata nelle scorse ore al comune di Cassino che, già da tempo ha dato la disponibilità a contribuire alle spese delle esequie e a concedere il loculo.

Il funerale della 34enne era diventato quasi un caso diplomatico, nonostante il nulla osta della procura di Cassino concesso il primo giugno scorso con l'impegno nei confronti della famiglia a tumularla in Italia. Alla fine dopo tante peripezie burocrati i cari - rappresentata dall'avvocato Marco Rossini-, gli amici e le tante persone che si sono strette al dolore dei figli e della madre di Yirelis potranno darle l'ultimo saluto.

LA RICOSTRUZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il delitto della 34enne, dal 28 maggio scorso, vale a dire poco più di 24 ore dopo il delitto avvenuto in un appartamento al civico 104 di via Pascoli, è in carcere Sandro Di Carlo 26enne del posto al quale la procura e la squadra mobile contestano di aver sferrare quattro coltellate alla donna (quella fatale al polmone) e di averla lasciata morire in una pozza di sangue. L'accusa per lui è di omicidio volontario, ma ha sempre negato ogni responsabilità. Il pm Alfredo Mattei che coordina le indagini della squadra mobile, con un atto d'incidente probatorio ha chiesto è ottenuto la perizia psichiatrica. Accertamento terminato il 24 luglio scorso, a seguito del quale il professor Stefano Ferracuti ha riconosciuto la capacità d'intendere e di volere al momento del fatto che gli viene contestato, ma anche la capacità di stare in giudizio. Un passaggio importante per le decisioni che gli inquirenti dovranno assumere una volta ultimati tutti gli accertamenti. Dopo il fermo del giovane e la convalida del Gip, infatti, ci sono stati altri sopralluoghi della squadra mobile per ricercare l'arma del delitto. Sono stati prelevati diversi oggetti che ora sono sotto la lente della polizia scientifica, i cui esiti saranno sulla scrivania del pm Mattei nella prossime settimane.