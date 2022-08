Willy, murales rovinato: l'indignazione corre sui social

Murale di Willy già rovinato, la segnalazione di una palianese accende i riflettori social sull'opera di street art raffigurante il volto di Willy Monteiro Duarte. C'è un angolo dentro le mura di Paliano, uno slargo intitolato alla memoria di Aldo Moro e ai caduti di Via Fani, dov'è esposta, a cielo aperto, un'opera di street art di grande valore sociale oltre che artistico. È il murale che l'artista Ozmo, su iniziativa della rivista Vanity Fair, ha voluto realizzare due anni fa, l'indomani della tragica e violenta scomparsa del 21enne cuoco palianese brutalmente ucciso a Colleferro, per imprimere sulla parete della piazzetta il volto di Willy ricordandone le virtù e il sorriso attraverso l'arte.

La vicenda della morte di Willy Monteiro Duarte, medaglia d'oro al valore civile conferita da Mattarella, ha letteralmente sconvolto la comunità di Paliano e mobilitato un'intera nazione nel ricordare il gesto del giovane picchiato a morte per essere intervenuto in soccorso di un suo amico in difficoltà al termine di una serata. A distanza di due anni dai drammatici fatti, l'opera di Ozmo comincia a mostrare segni di cedimento dell'intonaco.



Ieri, sul gruppo facebook "Si de Paliano se" un'utente ha evidenziato che il murale risulta «fortemente danneggiato» suggerendo che «andrebbe ristrutturato e coperto con una teca».

L'attenzione dell'iscritta al gruppo si è soffermata anche su un altro elemento in ricordo di Willy: si tratta della stele che l'amministrazione comunale ha posato all'ingresso dell'ex parco dei cappuccini, oggi Parco Willy Monteiro Duarte, sottolineando «lo stato pietoso nel quale è ridotto lo spazio dedicato alla stele». Sempre con l'intento di ricordare Willy l'amministrazione comunale ha indetto un concorso idee Quel dolce sorriso di Willy per dedicare al giovane, di origine capoverdiana, un monumento commemorativo da collocare sempre dentro il parco che oggi porta il suo nome. Proprio oggi tornerà a riunirsi in seconda seduta la commissione per valutare i progetti presentati da una quindicina di artisti.