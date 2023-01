Willy Monteiro, il ricordo della famiglia nel giorno del suo compleanno: «Ti pensiamo ogni istante»

Oggi Willy Monteiro Duarte, il giovane di Paliano ucciso a Colleferro nel settembre del 2020, avrebbe compiuto 24 anni. La famiglia, su Facebook, lo ha ricordato con queste parole: «Il pensiero va fisso e costante sempre a te ogni singolo giorno ed in ogni istante. Oggi: era e sarà sempre la tua giornata, nostro angelo tra gli Angeli Buon compleanno Willy».

Il prossimo marzo inizierà il processo in Corte d'Appello nei confronti dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, condannati all’ergastolo in primo grado dal Tribunale di Frosinone, e di Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, ai quali sono state inflitte rispettivamente pene per 23 e 21 anni di carcere. Secondo i giudici, tutti e quattro «avevano la percezione del concreto rischio che attraverso la loro azione Willy potesse perdere la vita, ma hanno continuato a picchiarlo».

Willy era intervenuto in una discussione per aiutare un amico in difficoltà, quando è stato travolto dalla furia del branco, arrivato a bordo di un Suv. Secondo l'accusa, sarebbero stati soprattutto i Bianchi a colpirlo, ma anche Belleggia e Pincarelli si sarebbero accaniti su di lui. Un pestaggio durato nemmeno trenta secondi, risultato fatale per il 21enne, che è morto pochi istanti dopo il massacro.

Secondo i loro rispettivi difensori Marco e Gabriele Bianchi vanno assolti perché le testimonianze raccolte nel processo di primo grado sono ritenute contraddittorie e poco attendibili, e non c’è chiarezza su quale sia il colpo mortale. Nei motivi di impugnazione di entrambi i fratelli si legge tra le righe che le responsabilità del decesso, eventualmente, sarebbero da far ricadere sugli altri due imputati.