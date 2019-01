© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anziano di 73 anni picchiato dalla badante peruviana che pretendeva un aumento di stipendio. I fatti si sono verificati alcuni giorni fa in una abitazione di Patrica dove la straniera, una donna di 40 anni, prestava servizio. La badante era stata assunta dai familiari del pensionato circa due anni fa. Il suo compito era quello di sbrigare le faccende domestiche e di accudire l'anziano h24. La quarantenne oltre allo stipendio usufruiva di vitto e alloggio. Ma da alcuni mesi aveva iniziato a dire che per quello che faceva meritava molto di più e che l'uomo avrebbe dovuto aumentarle lo stipendio.Il 73enne, che svolge le sue attività quotidiane con autonomia, aveva cercato di farle capire che non poteva darle più di quanto già le versava perché lui viveva di pensione e non voleva assolutamente pesare sui figli chiedendo loro altro denaro.Nei giorni scorsi però la badante peruviana è tornata ancora una volta alla carica chiedendo di nuovo quel denaro. A detta della donna parte di quei soldi venivano spediti alla sua famiglia in Perù che versava in gravi condizioni economiche.L'uomo però, di fronte all'ennesima richiesta di quell'aumento di stipendio, era andato su tutte le furie facendole capire a chiare note che se voleva restare in quella casa avrebbe dovuto continuare a lavorare per la stessa cifra, altrimenti poteva anche andarsene. Parole che avevano colpito la donna come una spada.A quel punto in preda all'ira si è avvicinata all'anziano e ha cominciato a colpirlo prima con un mestolo, poi afferrandogli una mano l'aveva morso con tutta la forza che aveva.Non appena la badante, dopo l'aggressione, era uscita sbattendo la porta di casa, il 73enne, ancora dolorante per le botte ricevute, ha chiamato i familiari per metterli al corrente dell'accaduto. Una volta giunti sul posto i figli avevano accompagnato il genitore nel vicino ospedale per farlo refertare. I medici hanno stilato una prognosi di sette giorni. Con quel referto tra le mani si sono recati dall'avvocato Claudia Mancini del foro di Frosinone ed hanno fatto scattare la denuncia nei confronti della badante peruviana che adesso deve rispondere di percosse e lesioni ai danni di una persona anziana.