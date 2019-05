Vuole i soldi e prende a martellate il futuro suocero, scatta la denuncia per un giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attimi di terrore in un appartamento a pochi metri dal centro storico di Supino. Un giovane professionista di 30 anni ha colpito più volte in testa con un martello il papà della compagna mandandolo in ospedale. L’uomo, un imprenditore del posto di 60 anni, è stato ricoverato con 40 punti di sutura in testa. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Frosinone per lesioni aggravate e rapina.Il tutto è accaduto l’altra. Il sessantenne era rimasto solo in casa per vedere una partita di calcio alla televisione. La moglie era uscita con alcuni parenti. L’uomo, stando quanto ricostruito dai carabinieri, era sul divano della sala da pranzo quando qualcuno ha suonato il campanello. È andato ad aprire e si è trovato davanti il trentenne compagno della figlia. Il giovane professionista con la compagna vivono a poca distanza, sempre a Supino. I due hanno iniziato a parlare in modo tranquillo davanti al televisore fino a quando, stando sempre a quanto raccolto, il 30enne avrebbe iniziato a parlare di denaro. Lamentava mancanza di liquidità per pagare l’affitto dell’abitazione che condivide con la figlia. Un discorso inizialmente generico, poi la specifica richiesta di denaro al futuro suocero. Il sessantenne si è rifiutato di consegnare denaro in quanto non ne aveva disponibilità in quel momento. Ne sarebbe allora nata una accesa discussione fino a quando il giovane ha preso un martello da muratore in un ripostiglio e ha cominciato a colpire più volte con violenza il futuro suocero che alla fine si è accasciato a terra sanguinante. Il trentenne a quel punto si è allontanato dall’abitazione come se non fosse successo nulla. L’uomo ferito è rimasto a terra per diverso tempo prima di cercare di alleviare la ferita con uno straccio. Poi la moglie al rientro ha notato sangue nella camera. La donna ha chiesto spiegazioni al marito che dopo un breve tentennamento ha raccontato quanto era accaduto. Il 60enne è stato accompagnato in ospedale dove i sanitari alla vista delle ferite hanno subito lanciato l’allarme ai carabinieri. I militari dopo alcune ore di ricerca hanno rintracciato il 30enne e lo hanno denunciato per lesioni aggravate e rapina.