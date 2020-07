© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in questi 15 anni di amministrazione, gli amministratori, i dipendenti comunali e tutte le persone che ho conosciuto in questa bellissima esperienza».Furono le parole con cui, storico, lasciò il Consiglio comunale per assumere l’incarico di commissario dell’Ater (ex Case Popolari).«Una scelta forte e dolorosa, scaturita dall’incompatibilità con la carica didi. Da oggi non sono più un amministratore di questo Comune» concluse Cippitelli.Era il 2018: Cippitelli, con decreto n° 154 del 27 giugno 2018 firmato da Nicola Zingaretti, venne nominato commissario dell’Azienda che si occupa di Edilizia Residenziale Pubblica, subentrando così al Commissario Straordinario uscente Antonio Ciotoli.Un modus operandi simile: ossia, utilizzare gli incarichi pubblici per consolidare e, anzi, aumentare il consenso elettorale. Il tutto nel modo più semplice al mondo: incarichi o posti di lavoro, in cambio di voti. E in verità va detto che, anche alle elezioni provinciali, Cippitelli ebbe un vasto consenso elettorale. Insomma, tutti sapevano che Broccostella era il suo «feudo».e della Procura di Cassino che hanno avviato una vasta indagine proprio sul “sistema Cippitelli”.Ieri mattina i finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno eseguito sin dalle prime luci dell’alba, dieciTre i destinatari dell’avviso di garanzia:, appunto, la sua ex collaboratrice(oggi responsabile di una coop per servizi assistenziali) e il vice sindaco (con delega alla manutenzione e all’Ambiente) di Broccostella, Antonio Conte.Le accuse, a vario titolo, vanno dalla “corruzione elettorale”, peculato, turbata libertà degli incanti ed abuso d’ufficio.I finanzieri, oltre a perquisire le abitazioni delle tre persone sott’inchiesta, hanno effettuato controlli anche presso l’Ater di Frosinone, al Comune di Broccostella, all’Aipes e all’Unione dei Comuni dell’Acerno e e del Fibreno (un’associazione che comprende i Comuni di Broccostella e Posta Fibreno).di Broccostella che, ad inizio anno, segnalò diverse, presunte anomalie nell’assegnazione di incarichi professionali e appalti. Da qui, in un secondo tempo, il coinvolgimento di un paio di cooperative sociali, impegnate nell’assistenza ai disabili e agi anziani.Gli i, invece, riguardano tecnici che, oltre ad essere stati nominati dal Comune di Broccostella, hanno avuto altri incarichi anche dall’Ater (durante la presidenza Cippitelli). Una coincidenza?Per la cronaca va detto che il, a Broccostella, non è stato dei più sereni.Nel maggio dello scorso anno, infatti, è stato eletto Domenico Urbano, vicesindaco uscente, sostenuto dalla lista «Per Broccostella», che, nella sua squadra ha voluto anche Sergio Cippitelli, storico primo cittadino di Broccostella, impossibilitato a candidarsi come sindaco dopo tre mandati. Urbano, però, ha vinto le amministrative, per pochi voti, ossia con il 51,08% dei voti contro lo sfidante, Guglielmo Benacquista («Insieme per Broccostella») che ha raccolto invece il 48,92% delle preferenze.Ieri, per tutto il pomeriggio, Cippitelli è risultato irraggiungibile al telefono.