Versa ancora in gravissime condizioni A.C. il ragazzino di 14 anni che l'altra sera mentre si trovava in compagnia di alcuni amici, è caduto da una giostra all'interno del parco Matusa a Frosinone. Il minorenne che risiede a Morolo con la sua famiglia dopo il ricovero presso l'ospedale Spaziani di Frosinone è stato trasferito con l'eliambulanza presso il policlinico Gemelli di Roma. Si tratta di ore concitate dove la disperazione si alterna alla speranza. Nell'ultimo bollettino divulgato i medici hanno riferito che l'adolescente ha riportato un gravissimo trauma cranico e varie lesioni su tutto il corpo. Al momento si sa che il paziente è stato sedato ed intubato. Non appena è arrivato nel nosocomio capitolino i neurochirurghi pediatrici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento proprio per contrastare una emorragia endocranica.

LA RICOSTRUZIONE

Tornando all'incidente si sa che l'altra sera Il minorenne era arrivato a Frosinone insieme ad una comitiva con l'obiettivo di trascorrere qualche ora all'insegna dell'ilarità e del divertimento. Invece mentre il ragazzino si trovava sulle Tazze rotanti si è consumata la tragedia. Ancora sconosciuti i motivi che possano aver portato ad una disgrazia di questa portata. I carabinieri intervenuti sul posto dopo aver sequestrato la giostra hanno avviato le opportune indagini per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Ieri sono tornati con personale specializzato della Asl.

«Non sappiamo cosa possa essere successo- ha dichiarato il titolare delle giostre che da tempo si trovano in pianta stabile al parco Matusa- quello che posso dire è che abbiamo subito chiamato i soccorsi. È una disgrazia, la cosa più importante adesso è che il bambino migliori».

La speranza che il ragazzino riesca a superare questo delicato momento è nel cuore di tutti. Da quando i familiari sono stati informati dell'accaduto non si sono mai allontanati dalla vetrata di quel reparto che li separa dal loro adorato figlio. Gli amici che lo conoscono bene ma anche gli stessi insegnanti ( il ragazzino frequenta il primo anno all'Alberghiero di Ceccano) lo hanno descritto come un giovane assennato e responsabile ed anche molto bravo a scuola. Difficile per i docenti pensare che il loro studente una volta salito sulla Piovra ( questa la vera definizione della giostra rotante) potesse aver fatto qualche movimento sconsiderato mentre si trovava nella sua postazione. Saranno i militari a conclusione delle indagini ad accertare cosa può aver fatto perdere l'equilibrio al quattordicenne che è caduto rovinosamente al suolo.