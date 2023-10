Volley, esordio amaro per l'Assitec Sant'Elia che cede al tie-break contro Viterbo

Si apre con una sconfitta al tie-break la stagione in serie b2 dell’Assitec volleyball Sant’Elia, che nella prima giornata di campionato, tenutasi sabato 7 ottobre, ha ceduto in trasferta alla Vbc Viterbo per 3-2.

Dopo un avvio di gara molto equilibrato tra le due squadre, le ragazze del Sant’Elia sono state le prime a subire l’attacco da parte della formazione avversaria. Le giocatrici del Viterbo, dopo un allungo inziale, hanno infatti chiuso il primo set sul 25-21 per poi continuare sulla stessa scia anche nel secondo, conclusosi con il punteggio di 25-13 in favore delle padrone di casa. Da qui l’Assitec ha completamente cambiato approccio alla partita. Dopo la sofferenza dei primi due set, il Sant’Elia ha, infatti, vinto il terzo e il quarto per 19-25 e 22-25, riaprendo così la partita. Tutto è stato, dunque, deciso al tie-break. In questo parziale il Sant’Elia non è, però, riuscito a imitare quanto accaduto nei due precedenti, lasciando la partita nelle mani del Viterbo che ha così conquistato la vittoria del set (15-11) e del match per 3-2. L’Assitec, dopo la sconfitta in trasferta, torna comunque a casa con un punto importante. Ora il Sant’Elia, per la seconda giornata di campionato che si terrà sabato 14, ritroverà le mura amiche del “PalaIaquaniello” dove ospiterà la “u.s. Garibaldi ss”.