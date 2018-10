© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa non si fa per andare al mare. S'inventa, ad esempio, un scooter alimentato con l'energia fotovoltaica. E' l'idea di un maestro Fabrizio Marcoccia esposta al Maker Faire, la fiera degli artigiani digitali in corso a Roma fino a domenica.«Volevo andare al mare gratis, 60 km di strada - racconta Marcoccia all'Ansa - così ho lavorato, per 4 anni, a un caricabatterie solare per alimentare le due ruote». Il prototipo è una struttura che si apre come un ventaglio sopra lo scooter quando lo si parcheggia, e ricarica la batteria del mezzo così da dargli autonomia per il viaggio di ritorno.Il progetto si chiama "City-Sun": l'autonomia stimata è di circa 1000 chilometri con una ricarica di 2-3 ore tenendo conto dell'inclinazione del sole. Nella parte anteriore dello scooter è anche possibile ricaricare tablet e smartphone ed è staro previsto un sistema di blocco in caso di furto.