Martedì 8 Marzo 2022, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 09:34

Forza un posto di blocco, gli agenti sparano in aria per indurlo a fermarsi e viene arrestato dopo inseguimento. Momenti di paura ieri a nord della Ciociaria, tra i Comuni di Fiuggi e Torre Cajetani. I contorni della vicenda, in attesa delle comunicazioni ufficiali, non sono chiarissimi. Ma sembra che l'uomo, un quarantenne del posto, da giorni si fosse reso irreperibile. La madre, preoccupata e temendo il peggio per le sorti del figlio, aveva denunciato la sua scomparsa alle forze dell'ordine.

Ieri pomeriggio, dopo pranzo, gli agenti lo hanno incrociato durante un controllo su strada. Gli hanno intimato l'alt per eseguire le verifiche, ma l'uomo, che pare fosse in uno stato di alterazione psicofisica e con la patente revocata, è andato dritto forzando il posto di blocco e colpendo la Volante della polizia. Per fortuna i poliziotti sono riusciti a mettersi in salvo.

A quel punto gli agenti, vista la situazione di pericolo per sé ma soprattutto per gli altri automobilisti, avrebbero esploso dei colpi in aria nel tentativo di spingere l'uomo a fermarsi. Così non è stato, il quarantenne ha proseguito la sua corsa fole e ne è nato un inseguimento.

«E' passato davanti le Poste di Fiuggi fonte a tutta velocità, incurante delle persone che transitavano», racconta una testimone.

Gli agenti sono riusciti a raggiungere il fuggitivo, ma per una seconda volta il quarantenne è riuscito a sfuggire. Sarebbe sceso dall'auto cercando di nascondersi tra la boscaglia, ma la polizia alla fine è riuscita a scovarlo e ad arrestarlo. Maggiori dettagli sulla vicenda dovrebbero essere resi noti oggi quando l'uomo comparirà davanti al giudice per la convalida e il processo per direttissima.