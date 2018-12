© RIPRODUZIONE RISERVATA

I dati pubblicati oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermano il buon andamento delle vendite delle auto del pianeta Fca . E questa è una ulteriore notizia che dà fiducia allo stabilimento di Cassino (e a tutto il suo indotto)Ecco i dati:a novembre il mercato italiano dell’auto totalizza 146.991 immatricolazioni, in calo del 6,3% rispetto allo stesso mese del 2017.I volumi immatricolati nei primi undici mesi del 2018 ammontano, così, a 1.785.722 unità, il 3,5% in meno rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2017.«A novembre il mercato dell’auto continua rallentare (-6,3%), ma riporta un lieve miglioramento rispetto ai due mesi precedenti. Ricordiamo che ha inciso sulla flessione di quest’ultimo periodo l’entrata in vigore dei nuovi standard sulla misurazione delle emissioni - commenta Aurelio Nervo, Presidente di ANFIA.Il questo contesto, il Costruttore italiano sta puntando sulla qualità delle vendite con buoni segnali di crescita nei canali più remunerativi - vendite ai privati, flotte e noleggio a lungo termine. Si segnala in particolare che il brand Jeep ha mantenuto un trend crescente negli ultimi mesi, raggiungendo una quota di mercato del 4,4% nel progressivo da inizio anno».Passando all’analisi del mercato per alimentazione, a novembre 2018 risultano in crescita le immatricolazioni di autovetture a benzina, ibride ed elettriche, mentrerisultano in calo quelle diesel, a gpl e a metano.Le autovetture diesel continuano a calare, -25% nel mese di novembre, con una quota del 44,8%. Da inizio anno, il calo delle autovetture diesel si attesta a -12%.In crescita, invece, le immatricolazioni di auto a benzina, che nel mese registrano un aumento del 27% e nel cumulato del 6%. La quota di mercato ha raggiunto il 41%.Le autovetture ad alimentazione alternativa rappresentano il 14,2% del mercato di novembre, in calo del 2,4% nel mese e in crescita dell’11% nel cumulato.Le autovetture gpl risultano in calo, sia per quel che riguarda novembre (-6,5%), sia nei primi 11 mesi del 2018 (-3,5%), con una quota di mercato del 7,1% nel mese.Le autovetture a metano, invece, subiscono, a novembre un pesante ridimensionamento, -41%, mantenendo però una variazione positiva nel cumulato da inizio anno (+20%). La quota di mercato delle autovetture a metano è dell’1,3%.Intanto continua la crescita sostenuta delle auto a zero emissioni: le immatricolazioni di vetture elettriche crescono del 192% a novembre, con un mercato di circa 460 unità, e del 154% nel cumulato. La quota di mercato di queste autovetture è dello 0,3%.Le autovetture ibride vedono il proprio mercato aumentare del 18% a novembre e del 32% nei primi 11 mesi del 2018. La quota di mercato delle auto ibride, a novembre, è del 5,4%.In riferimento al mercato per segmenti, a novembre 2018, Fiat Panda e Fiat 500 sono le auto più vendute del segmento delle superutilitarie. I due modelli, insieme,hanno una quota di mercato, nel segmento, del 54%. Lancia Ypsilon è l’auto più venduta del segmento delle utilitarie, di cui rappresenta il 14% del mercato del mese di novembre. Jeep Renegade e Fiat 500X sono i due SUV piccoli più venduti e rappresentano il 30% di tale mercato, mentre Jeep Compass è il più venduto dei SUVcompatti. I modelli del Gruppo FCA rappresentano il 20% del mercato dei SUV di tutte le dimensioni.Secondo l’indagine ISTAT, a novembre l’indice del clima di fiducia dei consumatori (base 2010=100) diminuisce da 116,5 a 114,8. L’indice composito del clima di fiducia delle imprese (Iesi) registra una flessione per il quinto mese consecutivo, passando da 102,5 a 101,1.In riferimento al clima di fiducia dei consumatori, inoltre, per quanto riguarda i beni durevoli, tra cui l’automobile, l’indice relativo all’opportunità attuale all’acquisto risulta in aumento rispetto a ottobre (da -44,5 a -42,3).Secondo le stime preliminari ISTAT, a novembre l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento dell’1,7% su base annua (da +1,6% registrato nel mese precedente). A spiegare la dinamica di novembre sono lievi accelerazioni registrate dai prezzi di diverse tipologie di prodotto(tra cui Servizi relativi ai trasporti, da +1,8% a +2,0%) che prevalgono sul rallentamento dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +9,5% a +7,8%), la cui crescita rimane però molto ampia e insieme a quella dei regolamentati (stabili a +10,7%) contribuisce per quasi la metà dell’ampiezza al tasso di inflazione.Le marche nazionali, nel complesso, totalizzano nel mese 35.873 immatricolazioni (-9,4%), con una quota di mercato del 24,4%. Nel cumulato da inizio 2018, le immatricolazioni complessive ammontano a 472.478 unità (-10,7%), con una quota di mercato del 26,5%.I marchi di FCA (escludendo Ferrari e Maserati) totalizzano nel complesso 35.444 immatricolazioni nel mese (-9,9%), con una quota di mercato del 24,1%. Andamento positivo per i brand Lancia (+14%) e Jeep (+34,3%). Bene anche Maserati (+3,9%) e Lamborghini (+133,3%).