Volano con l'auto nella scarpata, illesi per miracolo due giovani

La macchina vola nella scarpata, due giovani di Castelliri, un uomo ed una donna, miracolati. E’ accaduto questa sera poco prima delle 20 sulla strada che sale sulla collina di Capitino ad Isola del Liri inferiore. Una golf guidata da C.M. in pieno rettilineo all’altezza prima del secondo tornante che sale sulla zona collinare, ha perso aderenza con l’asfalto e l’auto è volata giù nella scarpata: «Ero affacciata alla finestra in cucina – racconta la donna che ha chiamato il 118 – e dopo lo stridio con il lampione, l’auto l’ho vista volare giù. Ho chiamato subito i soccorsi e sono salita qui, abito nelle case che sono qui sotto, ma non si vedeva niente l’auto è stata inghiottita dalla fitta vegetazione».Tempestivi i soccorsi che hanno evitato il peggio. Sul posto oltre i sanitari del 118 sono giunti i carabinieri della compagnia di Sora ed i vigili del fuoco del distaccamento sorano. In auto c’erano due persone come detto. La ragazza è riuscita ad uscire dall’auto e con l’aiuto dei sanitari e dei vigili del fuoco è riuscita ad arrampicarsi con le proprie gambe su per la scarpata per esser poi trasferita al SS. Trinità. Il ragazzo, invece, ha dovuto attendere che i vigili del fuoco riuscissero ad aprire la portiera dell’auto per estrarlo e portarlo in cima. Operazione durata una ventina di minuti. L’uomo era vigile, ma aveva diverse ferite. I due sono stati trasferiti nel nosocomio sorano.