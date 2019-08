Vitellino scappa dal macello, lanciata una raccolta fondi per salvarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#Infugaperlalibertà. #salviamomichele. Michele è un vitellino diventato il protagonista di una campagna social per salvarlo diventata virale.La storia arriva da Roccasecca dove un vitellino bianco, ribattezzato Michele è scappato ed è finito all'attenzione di alcuni animalisti dell'Anpana Frosinone i quali lo hanno soccorso e messo al sicuro.Michele in fuga per vita è stato preso domenica mattina e accudito con acqua e cibo. Una fuga per la vita che ha spinto l'associazione nazionale per la tutela degli animali a lanciare una petizione.Saranno raccolti i fondi per il formale acquisito dell'animalee il suo mantenimento.In poche ore il duplice hashtag (#infugaperlalibertà e #salviamomichele) ha anche messo in moto gli animalisti più attivi e sono arrivate due richieste di adozione dalla provincia di Frosinone per prendersi cura del vitello Michele.L'iniziativa è tutt'altro che un'improvvisata. L'Anpana, assieme ai suoi volontari che sul territorio di Roccasecca accudiscono cani e gatti, intende avere piena titolarità dell'animale ed evitare forzature di sorta.«L'iniziativa - è stata spiegato dai volontari sulla pagina social - ha la finalità di riscattarlo e darlo a chi lo accudirà con amore. Michele non deve morire. Con questa finalità abbiamo lanciato la raccolta fondi #infugaperlalibertà #salviamomichele, a cui si può aderire tramite i riferimenti su anpana.it/lazio/fr. Speriamo nel miracolo. Nella causale mettere uno degli slogan. Il nostro intento e fare tutto nel massimo rispetto delle leggi, vogliamo salvare Michele e averne piena titolarità per acquistato senza ledere i diritti di nessuno», hanno concluso.Michele fino alla giornata di ieri si trovava in un bosco alla periferia di Roccasecca dove i volontari lo accudiscono. È impaurito e non facilmente avvicinabile. Nel frattempo l'Anpana Frosinone sta cercando di capire il valore del vitellino che dovrebbe oscillare tra i 500 e i 700 euro al fine di proporre la vendita ai proprietari che si faranno avanti.