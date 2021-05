28 Maggio 2021

(Lettura 3 minuti)







«In questo hub di Piedimonte San Germano all’interno dello stabilimento Fca-Stellantis potranno essere somministrate fino a mille dosi al giorno e sarà attivo anche nelle ore serali».

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, inaugurando ieri mattina l’hub all’interno degli impianti sportivi dello stabilimento Fca. A tagliare il nastro la manager della Asl di Frosinone, Pierpaola D’Alessandro con accanto il direttore dello stabilimento Fca, Giuseppe Figliuolo, fratello del generale-commissario che sta gestendo la campagna vaccinale (su incarico del presidente del Consiglio Mario Draghi), il prefetto di Frosinone Ignazio Portelli e poi i sindaci di Cassino Enzo Salera e di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi, e inoltre i consiglieri regionali Mauro Buschini, Sara Battisti, Marcelli e Pasquale Ciacciarelli, il presidente del Consiglio comunale di Cassino, Barbara Di Rollo, e il generale Roberto Rossetti che fa parte della struttura commissariale.

«Ringrazio Stellantis – ha detto l’assessore D’Amato - che ha realizzato questo hub vaccinale capace di fare mille dosi al giorno. Ad oggi nel Lazio l’incidenza è di 50 casi ogni centomila abitanti, questo significa che se portiamo avanti questo trend nelle prossime tre settimane possiamo sperare di essere zona bianca. Nel contempo è calata molto la pressione sulla rete ospedaliera: abbiamo riconvertito 1.250 posti letto da Covid a No Covid e questo è un segnale importante, grazie alla campagna vaccinale».

D’Amato ha ringraziato tutto il personale ospedaliero e non solo per la forte collaborazione che ha permesso di tutelare la salute dei cittadini e la ripresa economica.

Per il consigliere regionale, Mauro Buschini il nuovo hub darà ulteriore impulso alla campagna vaccinale perché «entro il 2 giugno , nella regione Lazio, il 50% della popolazione adulta avrà ottenuto almeno la prima dose».

IL PRESIDENTE FORMISANO

Il Presidente della Banca Popolare del Cassinate, Vincenzo Formisano, ha evidenziato: «Il nostro contributo vuole essere innanzitutto un aiuto perché le vaccinazioni di tutta la cittadinanza proseguano in maniera spedita e più velocemente possibile, con una pianificazione efficiente e una copertura più ampia possibile».

Soddisfatto del contributo che Fca sta dando alla campagna di vaccinazione il direttore dello stabilimento automobilistico Giuseppe Figliuolo: «Abbiamo subito aderito alla proposta arrivata da Regione e Asl per aprire le nostre strutture alla vaccinazione. Abbiamo messo a disposizione dell’Asl il nostro palatenda che è molto ampio e che permette un afflusso notevole di persone in maniera rapida. Una struttura che verrà utilizzata anche dai nostri lavoratori».

LA MANAGER

E così commenta Pierpaola D’Alessandro, Direttore Generale ASL: «Forte collaborazione con Stellantis per l’apertura dell’hub vaccinale a Piedimonte San Germano, confermando la sensibilità e l’attenzione delle aziende della nostra Provincia che non hanno esitato a diventare fabbriche di comunità mettendo a disposizione i propri spazi. Il secondo hub della Asl, allestito in un sito industriale nella provincia di Frosinone, con la certezza che la campagna di vaccinazione massiva ci porterà prima possibile alla ripresa delle attività economiche, con serenità».

Fino a domenica l’hub Stellantis seguirà un orario straordinario con le vaccinazioni serali: dalle ore 19.30 fino alle 23.30.