Un solo positivo e nessun decesso. La Fase 2 avanza e il Covid - 19 in provincia di Frosinone rallenta, per il secondo giorno consecutivo la curva dei contagi si è attestata ai minimi storici.Un mese di maggio, iniziato da poco meno di una settimana, che ha fatto registrare numeri a dir poco confortanti. Il primo maggio ci sono stati zero contagi, il 2 maggio due, il 3 maggio tre, il 4 maggio due. Ieri, appunto, solo uno.La media dei nuovi positivi, rispetto alle scorse settimane, nel mese di maggio si attesta a poco più di un malato al giorno (1,6 per la precisione). Scende la curva dei contagi e sale quella delle persone che escono dalla sorveglianza domiciliare, nella giornata di ieri sono state 25. A grandi passi si raccolgono gli effetti positivi del lockdown (confinamento sociale).IL TREND«Il trend - ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - è stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 6 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore».L’emergenza Coronavirus non è finita. Per affrontare la Fase 2 ed evitare i cosiddetti contagi di ritorno, in campo rimane l’Usca, l’Unità Speciali di Continuità Assistenziale, per individuare i positivi asintomatici e per tenere sotto stretta osservazione le Case di Riposo e le Residenze Sanitarie assistenziali. Come? Con controlli pressanti sul fronte della misure di prevenzione personali degli operatori e il constante montaggio degli ospiti. Si cercano focolai con la mappatura della popolazione che possa dare il reale quadro dei positivi.I TESTAttualmente in provincia vengono eseguiti 300 tamponi al giorno, dall’inizio dell’attività del laboratorio presso l’ospedale Spaziani sono stati eseguiti oltre 10.500 test (nella regione Lazio sono stati 158 mila) e i positivi sono oltre 550, per lo più in isolamento domiciliare. Ora la strada intrapresa dall’Asl di Frosinone, sulla scia delle decisione della Regione Lazio, si snoda su due diramazioni. Da un lato sono in corso gli accertamenti con i drive through (tamponi dal finestrino delle auto) nei parcheggi degli ospedali di Frosinone e Cassino; dall’altro si attende il via per i test sierologici. In quest’ultimo caso si tratta di un test per capire se c’è stato il contatto con il virus. Come? Se nel sangue del paziente ci sono gli anticorpi di tipo IgM significa che l’infezione potrebbe ancora essere in corso. Se ci sono gli anticorpi IgG è probabile che la fase dell’infezione, anche in maniera asintomatica, sia stata superata.L’INDAGINEI test sierilogici, su un campione significativo della popolazione Ciociara, inizieranno da parte dell’Asl la settimana prossima. Si tratta di un’indagine conoscitiva che potrà essere eseguita anche nei laboratori privati ad un costo che oscilla tra 35 e 50 euro. La Regione, recentemente, ha avviato, una specifica ricognizione dei laboratori abilitati per eseguire i test sierologici con i cosiddetti sistemi “Elisa e Clia”. Si è in attesa, quindi, della pubblicazione dell’elenco regionale che, a cascata, comprenderà anche le strutture provinciali. Ma sono state messe in programma, su scala regionale e dunque anche in Ciociaria, altre misure di prevenzione. Con la misurazione della febbre all’ingresso degli ospedali.