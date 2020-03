L’allarme Coronavirus ferma anche il Frosinone calcio. Il club, infatti, in via cautelativa, ha sospeso gli allenamenti collettivi. Una decisione, quella di interrompere le sedute di gruppo, adottata il 12 marzo «in ossequio alle raccomandazioni ricevute nella stessa giornata dalla Lega di Serie B» spiega la società di calcio.



Gli unici calciatori che hanno avuto rapporti con i relativi staff della società sono quelli che stanno proseguendo il percorso di recupero dai rispettivi infortuni.

Il blocco delle attività di preparazione sportiva coinvolgerà tutti i tesserati fino al 22 marzo. Al momento la ripresa è fissata per il 23. © RIPRODUZIONE RISERVATA