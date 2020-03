Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, annuncia la donazione, da parte dell'ente di piazza Gramsci, della somma di 40.000 euro all'azienda sanitaria locale di Frosinone per l'acquisto di due ventilatori polmonari pressometrici.



«Si tratta di un'iniziativa pienamente sostenuta dall'intero Consiglio provinciale che deve essere considerata espressione di tutto il territorio, in virtù della funzione primaria della Provincia come 'Casa dei Comuni'. L'acquisto dei macchinari contribuirà a potenziare la strumentazione a disposizione dell'Asl per la cura dei pazienti che contraggono il Covid-19», si legge in una nota.