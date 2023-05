Martedì 23 Maggio 2023, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 10:11

La Virtus Cassino superando domenica sera Sala Consilina in gara 4 è stata ammessa nel campionato di basket di serie B nazionale, denominato anche Elite o d'Eccellenza. E' la seconda promozione nazionale dopo l'A2 di alcuni anni fa. Una grande soddisfazione per il club sponsorizzato dalla Banca Popolare del Cassinate del presidente Vincenzo Formisano. Entusiasta per il risultato Leonardo Manzari, presidente e direttore tecnico della squadra: «In un palazzo dello sport di grande livello la Virtus ha vinto passando di categoria. Il mio grazie va a tutti i giocatori, ai tecnici e alla dirigenza. Un plauso a quanti hanno collaborato a raggiungere un esito non facile. Siamo partiti con un team completamente rinnovato e con un nuovo tecnico».

Ottenuta la promozione ora il club deve pensare ad allestire, il più velocemente possibile, un palatenda. Entro luglio bisognerà realizzare l'impianto e quindi fare l'iscrizione e dichiarare la disponibilità della struttura con i posti richiesti dalla Fip. E quindi da ieri sono partiti i contatti tra società e amministrazione comunale per accelerare sui vari permessi burocratici.

Leggendo l'elenco dei comuni dove si giocano tornei nazionali, risulta che quasi tutte le città dove ci sono squadre di pallacanestro e di pallavolo che disputano campionati nazionali dispongono di palasport con la disponibilità di oltre duemila posti. Ovvero il numero minimo per i tornei di A, mentre per la nuova serie B di basket si andrà da 800 posti a sedere in su. A Cassino siamo fermi al 1967 quando venne costruito il palazzetto dello sport di appena 500 posti. E tali sono rimasti. Quella struttura è ormai obsoleta e angusta. Nel palazzetto di via De Feo ci sono state le promozioni in B del Basket Longo all'inizio degli anni Novanta e quella in A2 della Virtus Cassino del presidente Leonardo Manzari. Poi costretta alla disputa del campionato al palasport di Frosinone con conseguenti disagi e spese. E in tutti questi anni nessuna amministrazione comunale ha mai pensato di elaborare un progetto di un moderno palasport e di richiedere il relativo finanziamento alla Regione o ai ministeri competenti. Ed ora dovrà pensarci a proprie spese la società della Virtus Cassino a realizzare velocemente non un palasport (richiede tempi lunghi e costi), ma un palatenda.

Avverte Manzari: «Abbiamo pochissimo tempo a disposizione per dichiarare alla federazione la disponibilità di un campo adeguato. Noi abbiamo presentato al Comune il 7 marzo scorso la richiesta per un palatenda nell'area che il Comune ci vuole mettere a disposizione. Ma d'allora non abbiamo avuto ancora risposte. Fin quando non avremo un documento dell'ente pubblico siamo costretti a rimanere fermi. La ditta ci ha garantito che riuscirà a montare l'impianto in poche settimane». Il sindaco Enzo Salera rassicura: «I nostri tecnici stanno lavorando per una variante per l'area dove autorizzare la costruzione. Sarà approvata velocemente in Consiglio comunale. E faremo subito il bando pubblico per il diritto di superficie con la concessione sessantennale come abbiamo fatto per l'ex piscina».