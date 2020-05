© RIPRODUZIONE RISERVATA

Violenza sessuale, violenza privata, minacce e lesioni. Sono queste le accuse che hanno portato alla sbarra un imprenditore di 51 anni residente alla periferia del capoluogo ciociaro.La vicenda risale al 2015 quando l’uomo che gestisce insieme al fratello una azienda di smaltimento rifiuti, ha cominciato ad avere discussioni molto accese con il parente di sangue a causa della gestione del lavoro. A detta dell’imputato si sentiva oscurato dal fratello che pretendeva di fare sempre quello che decideva lui non tenendolo affatto in considerazione.Il fatto di non avere voce in capitolo, di veder sminuito il suo operato all’interno dell’azienda aveva scatenato tra i due numerose liti. Ma ben presto quelle discussioni si sono trasformate in vere e proprie aggressioni verbali. L’uomo non accettava di sentirsi dire che non era capace di gestire l’azienda. Ma secondo il fratello quella era la cruda verità.Questo il motivo per il quale non chiedeva il suo benestare circa le decisioni che avrebbero portato ad incrementare i guadagni della società. A seguito di quella tensione che si era creata tra loro ogni motivo era buono per scatenate una accesa discussione.Ad un certo punto però la situazione è degenerata. Il 51enne che voleva vendicarsi del fratello per i torti subìti avrebbe cercato di scaricare la sua rabbia sulla nipote di 26 anni.LA DENUNCIASecondo quanto riferito dalla ragazza, che ha presentato denuncia alla caserma dei carabinieri, un giorno lo zio si è nascosto nel sottoscala della sua abitazione con i pantaloni abbassati. Non appena l’ha vista entrare, le è saltato addosso e dopo averla sbattuta contro il muro ha cominciato a palpeggiarla. La giovane che si trovava in compagnia di un’amica (quest’ultima è stata sentita come testimone oculare) ha cominciato ad urlare ed a divincolarsi. Nel frattempo l’uomo ha chiuso il portone impedendole di uscire.Soltanto le grida della ragazza che hanno attirato l’attenzione dei vicini di casa hanno evitato che la vicenda si concludesse con un epilogo diverso.La giovane una volta guadagnata l’uscita in preda allo shock si è recata prima presso il pronto soccorso dove i medici l’hanno refertata a causa di alcune ecchimosi provocate dall’uomo nella colluttazione, e poi è andata presso la caserma dei dove ha presentato una dettagliata denuncia.Da lì l’avvio dell’inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio dell’imprenditore. Il 5 giugno si terrà il processo in composizione collegiale. La parte offesa, che si è costituita parte civile, sarà rappresentata dall’avvocato Riccardo Masecchia.