Sabato 2 Settembre 2023, 08:10

Violenza sessuale nei confronti di una commerciante, indagato un operaio di 30 anni residente a Ferentino. I fatti che hanno portato alla denuncia risalgono ad alcune settimane fa, quando la vittima che gestisce un negozio nella città gigliata, non faceva altro che vedere gironzolare nel suo locale il giovane. Inizialmente quest'ultimo si era limitato a farle dei complimenti dicendole che era una donna molto attraente ed affascinante, Tali apprezzamenti, va detto, inizialmente erano stati graditi. La commerciante non sapeva ancora che avrebbe passato i giorni più brutti della sua vita a causa di quel giovane che si era invaghito di lei. Non aveva capito che per quel ragazzo lei era diventata una vera e propria ossessione. Quando il corteggiamento si è fatto più pressante, la donna ha cominciato a provare del fastidio, non c'era giorno in cui per una scusa o per un'altra non si ritrovava quell'operaio all'interno del suo locale. Avendo capito che il ragazzo provava per lei una attrazione particolare, aveva provato a parlargli, a dirgli che lei aveva ormai una certa età e che lui avrebbe dovuto frequentare le sue coetanee. Parole che però non avevano sortito l'effetto desiderato. Anzi il giovane non perdeva occasione per farsi trovare all'uscita del negozio per scambiare qualche parola con la cinquantenne, esasperata da quel corteggiatore intollerabile. Quella situazione iniziata nel mese di dicembre scorso è andata avanti, come accennato, fino a qualche settimana fa, quando l'uomo approfittando del fatto che la commerciante si trovasse sola nel negozio, aveva cominciato a palpeggiarla nelle zone intime. La donna ha reagito divincolandosi e cercando di mettere lo spasimante alla porta. Ma quest'ultimo avrebbe continuato a toccarle i glutei cercando persino di baciarla. A salvare la negoziante un cliente ritardatario che aveva chiesto cortesemente di poter prolungare l'orario di apertura perché doveva fare degli acquisti urgenti. La cinquantenne, e grata in cuor suo a quella persona che l'aveva salvata forse da una probabile violenza, aveva fatto finta di nulla.

Ma non appena si è ritrovata da sola in strada invece di recarsi a casa si è diretta verso la caserma dei carabinieri della stazione di Ferentino ed ha fatto scattare la denuncia per violenza sessuale. Il codice penale prevede che anche le molestie sessuali vengano considerate come reato di violenza sessuale. Dopo aver redatto la denuncia sono stati avviati gli accertamenti Nei giorni scorsi l'uomo è stato informato che è oggetto di indagini da un avviso di garanzia. L'operaio, che sembra ambia respinto tali accuse sostenendo di aver rivolto alla commerciante soltanto degli apprezzamenti ma di non averla mai molestata sessualmente si è rivolto all'avvocato Antonio Ceccani per essere rappresentato nelle opportune sedi. Non la pensa allo stesso modo la presunta vittima che da quando è avvenuto quell'increscioso episodio evita di rimanere da sola nel negozio per paura di veder spuntare da un momento all'altro lo spasimante respinto.