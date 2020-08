© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’essersi vantato di aver avuto rapporti sessuali con una sedicenne conosciuta in chat è costato molto caro ad un operaio di 44 anni residente a Ferentino. L’uomo adesso è stato incriminato per violenza sessuale nei confronti della minorenne. I fatti risalgono a qualche tempo fa quando l’operaio mentre stava navigando su internet conosce su una chat una ragazzina di soli 16 anni residente nel capoluogo ciociaro. Tra i due era cominciato un rapporto fatto di messaggi e di scambi di fotografie. Il 44enne che aveva intuito di aver fatto breccia nel cuore dell’adolescente ne avrebbe approfittato per spingersi oltre e cercare di avere oltre ad un contatto virtuale quello fisico. Così era iniziata tra loro una vera e propria relazione.La minorenne alla quale aveva fatto credere di essere molto innamorato e di poter avere con lei un giorno un rapporto alla luce del sole, era diventata succube dell’uomo. Ogni volta che lui le fissava un appuntamento era pronta a raccontare bugie ai genitori per uscire di casa per trascorrere qualche ora insieme a quello che credeva il suo grande amore.. Gli incontri, secondo gli elementi raccolti dagli investigatori della procura, avvenivano quasi sempre in macchina, lontano da sguardi indiscreti, o all’interno di alcune abitazioni che appartenevano a conoscenze dell’operaio che lo appoggiavano nascondendo a tutti quella tresca clandestina. In quelle case che trasformava in alcove venivano consumati i rapporti sessuali.GENITORI IGNARIOvviamente i genitori della ragazzina erano ignari di tutto. Mai e poi mai avrebbero pensato che la figlia di soli sedici anni avesse potuto intrecciare una relazione con una persona più grande di lei di quasi trenta anni. La storia tra l’operaio e la minorenne è andata avanti per alcuni mesi fino a quando un suo amico al quale aveva confidato di avere rapporti sessuali con una adolescente, preso dai rimorsi di coscienza si è recato presso la caserma dei carabinieri ed ha raccontato ai militari quanto aveva appreso. L’amico tra l’altro avrebbe riferito ai militari che l’operaio si vantava di quella conquista, Non era da tutti - diceva- consumare rapporti sessuali con una adolescente. A quel punto però la denuncia è scattata d’ufficio. L’uomo è finito sul registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Per la legge, va detto, è vietato avere rapporti sessuali con ragazze che non abbiano ancora la maggiore età, anche se queste possano essere consenzienti. L’operaio che lavora in una azienda della provincia ciociara che produce legnami si è sempre difeso sostenendo che tra loro non c’era stato mai alcun abuso e che la sedicenne avrebbe acconsentito ad avere rapporti sessuali senza che lui l’avesse mai costretta. Nei giorni scorsi c’è stata la conclusione delle indagini preliminari al termine della quale il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dell’indagato. L’udienza preliminare è stata fissata presso il tribunale di Frosinone per il prossimo 20 novembre. L’operaio sarà rappresentato dall’avvocato Mario Cellitti. Spetterà adesso al legale difensore smontare tutto il castello accusatorio mosso nei confronti del suo assistito. Intanto i genitori della vittima hanno già preannunciato che si costituiranno parte civile. Quell’uomo a loro dire avrebbe plagiato la figlia inducendola ad avere rapporti sessuali.