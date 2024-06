Mercoledì 5 Giugno 2024, 07:01 - Ultimo aggiornamento: 07:13

«Avevo 12 anni, non ricordo il giorno dopo né quello seguente, ricordo solo le notti». Un pugno allo stomaco le parole di Elena, violentata dal padre. È una delle testimonianze raccolte in tutta Italia dall’ormai classe 5H del liceo di Ceccano, vincitore dello scorso contest scolastico antiviolenza promosso dal Telefono Rosa Frosinone. Nel centro antiviolenza provinciale, situato nella cittadina fabraterna, arrivano anche cinque chiamate a settimana. Sono oltre 250 all’anno e provengono da donne sempre più giovani. Come Elena: «Avevo imparato a dormire tenendo salde le coperte sopra la testa, perché lui veniva a trovarmi. Era mio padre, non l’ho mai denunciato, non sapevo si potesse fare». Poi, come tante in Ciociaria, ha deciso di rivolgersi al Telefono Rosa. Ieri mattinata si è svolta la giornata conclusiva del progetto “Prevenzione dei comportamenti aggressivi”, aperto alle classi quarte come Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), già conosciuto come alternanza scuola-lavoro.

LA COLLABORAZIONE

Alcuni, dopo quest’esperienza, sono ormai diventati volontari nel centro antiviolenza provinciale situato a Ceccano. Quest’anno hanno aderito ben 77 studenti, in rappresentanza di sei sezioni (B, D, E, F, G e H). Sono sempre di più e non sono soltanto ragazze come all’inizio. Anzi, i ragazzi iniziano a essere in gran numero. Il mese scorso alunni e tirocinanti del Telefono Rosa erano tornati nella questura di Frosinone per una giornata di formazione, anche a contatto con la “Green room”, la stanza della polizia per l’ascolto protetto delle vittime di violenza sessuale e psicologica. Ora l’esposizione dei progetti conclusivi dell’anno scorso e un trampolino di lancio per il prossimo percorso di formazione. Con il Telefono Rosa, presieduto da Patrizia Palombo, erano presenti i suoi “Ambasciatori”. Tra gli altri, la dirigente scolastica Francesca Ardolino, l’ispettore di polizia Gerardo Patrizi e l’europarlamentare Maria Veronica Rossi.

A moderare l’evento, presso l’aula magna del liceo, è stata la referente scolastica Maria Rosaria Mirra, anche volontaria dell’associazione antiviolenza. «Siamo pronti a ripetere l’esperienza - ha accentuato la preside Ardolino - per l’utilità e l’interesse suscitato nei ragazzi ma anche in tutti noi». La presidente Palombo spera che «germoglino i semini piantati e diventino aiuto per il Telefono Rosa contro la violenza sulle donne, perché la nostra generazione ha fatto il caos e confido tanto nei giovani». Per conto della classe 5H, vincitrice del contest scorso, è intervenuto Giorgio.

GLI SVILUPPI

«Tra tutte le possibilità di Pcto c’era anche il Telefono Rosa - ha raccontato il portavoce -. L’ho scelta perché pareva l’impegno più leggero, ma in realtà si è rivelata un’esperienza che mi porterò dietro per tutta la vita. La prima volta che ho sentito suonare al citofono, ho provato paura». Beatrice ha aggiunto: «La cosa più bella è stata andare nella sede di Ceccano, perché riesci a immedesimarti. Anche se non saprai mai cosa si prova davvero, è già un bel passo in avanti rispetto al semplice slogan». Anche Ramon ha raccontato la sua esperienza: «Serve tanta preparazione prima di poter rispondere alle chiamate al Telefono Rosa. In nostro aiuto, anche la musicoterapia. La musica è un mezzo di espressione e può aiutare davvero una persona a uscire fuori dalla situazione in cui si trova». Ha concluso la referente Mirra: «Ora che hanno fatto questa esperienza, devono fare la differenza».