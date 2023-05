Violenza contro le donne, i tirocinanti del "Telefono rosa" in Questura

Gli studenti del liceo scientifico di Ceccano hanno partecipato ad un convegno presso la sala conferenze della Questura sul tema della violenza contro le donne. Relatrice la psicologa della Polizia di Stato Cristina Pagliarosi.

Con l’occasione i giovani, che stanno effettuando percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento con l'Associazione volontarie "Telefono Rosa", su tematiche riguardanti la violenza di genere ed il funzionamento della rete antiviolenza che supporta le vittime, hanno avuto modo di visitare anche la "green room". Si tratta della stanza, realizzata creando un ambiente confortevole e allestita in modo accogliente, uno spazio dove poliziotti formati e specializzati nell’ascolto, sono in grado di intercettare e gestire il “disagio” e la paura di vittime e testimoni considerati vulnerabili.

Un contesto realizzato, secondo i principi della psicologia ambientale, affinché venga percepito come “spazio” rassicurante e di fiducia: il verde è il colore delle pareti su cui emerge anche il simbolico albero della vita. Anche l’iniziativa di questa mattina è stata voluta dal questore, Domenico Condello, che costantemente promuove in ambito provinciale attività di sensibilizzazione a sostegno delle fasce più deboli e di promozione della legalità.