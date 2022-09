Violazioni in serie e pestaggi nel parcheggio, noto locale chiuso dalla Polizia

Il questore di Frosinone, Domenico Condello, ha disposto la sospensione dell’autorizzazione per 20 giorni, nei riguardi di un noto esercizio pubblico della Città, che già nel corso dell’anno è stato oggetto di un analogo provvedimento di sospensione per 10 giorni, perché nel locale era stato organizzato un evento in pieno regime di restrizioni anti-covid.

La misura si è resa necessaria a seguito degli accertamenti effettuati dal personale della sezione volanti e della divisione polizia amministrativa della Questura, attraverso cui si è potuto appurare che i gestori hanno reiterato continue violazioni delle disposizioni sull’orario di chiusura dell’attività e delle modalità di svolgimento degli spettacoli musicali, imposte dalle ordinanze del sindaco.

Tutto ciò, nonostante una diffida al rispetto della normativa di settore e delle limitazioni imposte nell’autorizzazione comunale.

In più, all’interno del locale e nel parcheggio attiguo, negli ultimi mesi si sono registrati due episodi di violenti litigi tra avventori, alcuni dei quali anche minorenni, che sono stati costretti a rivolgersi alle cure del pronto soccorso a causa delle lesioni riportate.