Vini del basso Lazio, produttori uniti per il rilancio del settore

E' stato ufficialmente attivato il Tavolo permanente per il rilancio del settore vitivinicolo delle province di Frosinone e Latina. A darne notizia è il presidente della Camera di commercio, Giovanni Acampora. «Un progetto condiviso, che vede protagonisti i principali attori del settore, al quale avevamo dato il via lo scorso luglio, che entra ora nella sua piena fase operativa. Le ‘Strade del Vino’ ed i consorzi lavoreranno ad un piano biennale, per la valorizzazione e la promozione dell’enoturismo e delle eccellenze dei nostri territori, che trova la piena condivisione d’intenti e il sostegno della Camera di Commercio»

«Tre gli asset principali sui quali lavorare per favorire lo sviluppo di quello che è un asset strategico per l’economia dei nostri territori: promozione, formazione e comunicazione. – Ha proseguito Acampora – Per farlo occorre, però, una vision diversa da quella del passato. Occorre lavorare nell’ottica di promozione di un’area vasta che veda protagonisti tutti i principali attori del settore uniti e non le singole realtà locali disgiunte. In questo modo sarà possibile avere maggiore appeal sui mercati nazionali ma anche su quelli esteri. Le progettualità sulle quali da oggi sono chiamati a lavorare Consorzi e ‘Strade del Vino’ dovranno essere comuni e condivise. L’augurio ma anche la certezza è che, al termine di questo percorso biennale, il settore vitivinicolo possa diventare il traino per lo sviluppo del turismo locale, promuovendo l’identità dei nostri territori; dando loro un’immagine riconoscibile ed appetibile. La nostre sono terre ricche di bellezza, cultura ed eccellenze, terre che hanno una lunga storia e questo è il momento giusto per iniziare a raccontarla insieme».

I vini del basso Lazio cercheranno quindi di affermarsi come veicolo di promozione del territorio.