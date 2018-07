È stata fissata per martedì 17 luglio l’udienza presso il Riesame del tribunale di Reggio Calabria che dovrà esaminare la richiesta di scarcerazione di Alessandro Casinelli, l’imprenditore di Sora e ex presidente di Federlazio Frosinone, arrestato il 21 giugno nell’ambito dell’inchiesta sul fallimento della società che gestiva la clinica Villa Aurora in Calabria. Casinelli si trova nel carcere di Cassino. In carcere anche Giorgio e Pietro Domenico Mangiapelo. Ai domiciliari Patizia Ferri, Francesco Margiotta, Marco Petricca. Casinelli, difeso l’avvocato Nicola Ottaviani, ha sempre professato la propria innocenza. Ora l’udienza davanti al Riesame sarà l’occasione per capire quanto siano fondate le accuse che lo hanno portato in carcere.

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:33



