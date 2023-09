Giovedì 28 Settembre 2023, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 09:56

Poche gocce d’acqua cadute sul balcone sottostante ed ecco che si sfiora la tragedia. Un operaio di 57 anni infatti, residente a Frosinone, ha percosso fino a mandarla in ospedale, la signora che abitava al piano superiore che si era permessa di bagnarle il balcone e degli indumenti che in quel momento si stavano asciugando sullo stendino. La donna, una casalinga di 54 anni, a causa dei calci e dei pugni che l’uomo le aveva inferto allo stomaco ed alla schiena ha riportato la frattura di due costole. I medici che per primi l’hanno soccorsa, hanno stilato una prognosi di 25 giorni.

Il processo

Sembra una storia surreale, ma non è così. L’operaio adesso è stato rinviato a giudizio per lesioni personali. I fatti che hanno avuto come scenario una palazzina ubicata nella parte bassa del capoluogo ciociaro, risalgono a qualche tempo, fa in piena estate. La donna, mentre stava innaffiando delle piante, inavvertitamente aveva fatto cadere dell’acqua sul balcone sottostante. Sfortuna per lei ha voluto che in quel momento si trovasse al piano di sotto l’operaio che stava cercando un poco di refrigerio sulla sdraio. L’uomo, molto esacerbato da quel comportamento, aveva subito reagito dicendo all’inquilina che avrebbe dovuto stare più attenta perché l’acqua che era scolata dai vasi gli aveva sporcato il bucato che aveva steso, motivo per il quale avrebbe dovuto rimettere tutti gli indumenti di nuovo in lavatrice. La signora si era subito preoccupata di chiedere scusa, dicendo comunque che non l’aveva certamente fatto apposta. Ma l’uomo aveva incalzato dicendole invece che quella non era la prima volta che accadeva un fatto del genere e che già in altre occasioni si era ritrovato il balcone sporco a causa dell’acqua che lei aveva fatto cadere mentre innaffiava le piante.

Le testimonianze

Secondo alcune testimonianze raccolte, sembra che i due condomini avevano cominciato a battibeccare tra loro. Ad un certo punto però la discussione si era fatta più animata. La casalinga che si era sentita dare della persona incivile e maleducata, aveva risposto a tono a quegli insulti. A quel punto l’operaio era salito al piano superiore e dopo aver suonato il campanello aveva atteso che l’inquilina aprisse la porta. La discussione era continuata sul pianerottolo fino a quando l’uomo, in preda alla collera aveva cominciato a colpire con pugni e calci la casalinga. Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione dei residenti dello stabile accorsi in aiuto della malcapitata mettendo fine a quella aggressione fisica. A causa delle percosse ricevute la donna, come già accennato, è finita in ospedale dove i medici hanno diagnosticato la frattura di due costole. Da qui la denuncia per il reato di lesioni personali. La casalinga è assistitita dall'avvocato Luca Solli.